«Манчестер Сити» объявил состав на игру с «Копенгагеном»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов английскому «Манчестер Сити» предстоит встреча с датским «Копенгагеном». Накануне игры наставник английского клуба Хосеп Гвардиола объявил состав своей команды на игру.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Кансело, Диас, Лапорт, Гомес, Марез, Гюндоган, Бернардо Силва, Грилиш, Альварес, Холанн.

Матч между английским «Манчестер Сити» и датским «Копенгагеном» в рамках третьего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.