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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» объявил состав на игру с «Копенгагеном»

05 Октября 2022 • 20:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Копенгаген
1 1.53 X 5.00 2 4.40
Через 0 ч. 49 мин.

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов английскому «Манчестер Сити»  предстоит встреча с датским «Копенгагеном». Накануне игры наставник английского клуба Хосеп Гвардиола объявил состав своей команды на игру.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Кансело, Диас, Лапорт, Гомес, Марез, Гюндоган, Бернардо Силва, Грилиш, Альварес, Холанн.

Матч между английским «Манчестер Сити» и датским «Копенгагеном» в рамках третьего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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Копенгаген Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КОПЕНГАГЕН
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