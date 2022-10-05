Холанн забивает 1,27 гола в среднем за матч в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн продолжает улучшать и без того невероятную статистику забитых мячей.

Норвежец оформил дубль в ворота датского «Копенгагена» уже к 32-й минуте матча, забив 27-й и 28-й голы в турнире. Для достижения этого показателя 22-летнему форварду потребовалось всего 22 матча. В среднем за один поединок Холанн отличается голом 1,27 раз – больше, чем 98 команд, игравших в Лиге чемпионов.

В общей сложности в 12 поединках текущего сезона молодой футболист, летом перебравшийся в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии», поразил чужие ворота уже 19 раз.