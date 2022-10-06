Тренер «Копенгагена»: «Хотели набрать очки в матче с «Манчестер Сити»

Наставник «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался о разгромном поражении от «Манчестер Сити» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Датский коллектив проиграл на «Этихаде» со счетом 0:5.

«Счет 0:5 сильно огорчает. Изначально мы ехали сюда в надежде набрать очки, хотели совершить чудо. Однако «Манчестер Сити» прошелся по нам катком. Такое случается со многими командами, которым противостоят «горожане», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех проведенных туров «Манчестер Сити» лидирует в группе с девятью баллами. «Копенгаген» (1) занимает последнюю строчку. В следующем туре команды проведут ответный матч в Дании.