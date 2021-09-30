Бруну Фернандеш рассказал, чего не хватало в «МЮ» в игре с «Вильярреалом»

Несмотря на волевую победу над «Вильярреалом» в прошедшем матче Лиги чемпионов, у болельщиков осталось много вопросов к игре в исполнении «Манчестер Юнайтед», особенно в первые 60 минут.

Наличие проблем подтвердил и полузащитник команды Бруну Фернандеш, который указал на совершенные ошибки. «Нам необходимо терпеть и прессинговать всё время, а не только в критических ситуациях. Но, в целом, мы проделали колоссальную работу. Команды из Испании всегда хорошо контролируют мяч, поэтому с ними тяжело играть. Главное – это набранные три очка», - цитирует португальца BT Sport.

Добавим, что впереди на манкунианцев ожидает дуэль с итальянской «Аталантой».