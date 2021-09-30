Фернандеш высказался о победном голе Роналду

Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на решающий гол португальца Криштиану Роналду в поединке с «Вильярреалом» (2:1) в Лиге чемпионов. Нападающий вырвал победу для «красных дьяволов» в компенсированное время.

«Криштиану, получая мяч в штрафной площади, может организовать гол. В прошедшем поединке Роналду снова сделал это. Наше атакующее трио играет важную роль для команды. Уверен, что КриРо, Кавани и Марсьяль забьют еще много мячей», - приводит слова португальского хавбека пресс-служба клуба.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, подписав двухлетнее соглашение.