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Лига чемпионов

Роналду в рекордном матче вырвал для «Манчестер Юнайтед» победу

29 Сентября 2021 • 23:57 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
2:1
Вильярреал
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» встретились в ремейке финала Лиги Европы. Игра получилась равной. Первыми забили испанцы в начале второго тайма, прострел Арно Даджумы замкнул Пако Алькасер. Соперник ответил быстро и очень эффектно, Алекс Теллес с лёта пульнул в дальний угол - 1:1. Как и две недели назад, все для англичан решилось на последних секундах. Только здесь был счастливый конец. У Криштиану Роналду, ставшего рекордсменом турнира по проведенным матчам, не получилась скидка, но он тут же с острого угла забил победный мяч - 2:1.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал
    53' Алькасер Пако (0:1)
(1:1) Теллес Алекс 60'    
(2:1) Роналду Криштиану 90'    
Де Хеа Давид Далот Диогу Линделоф Виктор Варан Рафаэль Теллес Алекс   72'   89' (Фред Сантос (   89') Мактоминай Скотт Погба Поль   75' (Кавани Эдинсон (   75') Гринвуд Мэйсон   68'   89' (Лингард Джесси (   89') Фернандеш Бруну Санчо Джедон   75' (Матич Неманья (   75') Роналду Криштиану   90'
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Марсьяль Антони Ван де Бек Донни Хитон Том Хендерсон Дин Эланга Энтони
Рульи Херонимо Фойт Хуан Альбиоль Рауль   69'   73' (Гомес Мойсес (   73') Торрес Пау II Морено Альберто   59'   73' (Манди Аисса (   73') Парехо Даниэль Капу Этьен Тригерос Мануэль   61' (Эступиньян Первис (   61') Пино Йереми   67'   73' (Пенья Рубен (   73'   90') Алькасер Пако   58' (Диа Булайе (   58') Данджума Арно
Запасные: Йоргенсен Филип Марио Гаспар Иборра Висенте Иосифов Никита Асенхо Серхио Педраса Альфонсо
29 сентября. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
30 Сентября 2021 в 00:10
Выстрадали, хотя и не заслужили. Думал, снова пшик на выходе, но Роналду, кто бы как к нему не относился, спас результат. С чем его ярых поклонников типа алекса 1972-го и поздравляю)) Все хорошо, что хорошо кончается. Глядишь, и за лидерство МЮ еще в группе поборется. Верим в команду.
Beorn_n
30 Сентября 2021 в 00:02
Криш молодец. МЮ с победой!
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окончен Вольфсбург 1:1 Севилья
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