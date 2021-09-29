Роналду в рекордном матче вырвал для «Манчестер Юнайтед» победу

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» встретились в ремейке финала Лиги Европы. Игра получилась равной. Первыми забили испанцы в начале второго тайма, прострел Арно Даджумы замкнул Пако Алькасер. Соперник ответил быстро и очень эффектно, Алекс Теллес с лёта пульнул в дальний угол - 1:1. Как и две недели назад, все для англичан решилось на последних секундах. Только здесь был счастливый конец. У Криштиану Роналду, ставшего рекордсменом турнира по проведенным матчам, не получилась скидка, но он тут же с острого угла забил победный мяч - 2:1.