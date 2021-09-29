Роналду в рекордном матче вырвал для «Манчестер Юнайтед» победу

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» встретились в ремейке финала Лиги Европы. Игра получилась равной. Первыми забили испанцы в начале второго тайма, прострел Арно Даджумы замкнул Пако Алькасер. Соперник ответил быстро и очень эффектно, Алекс Теллес с лёта пульнул в дальний угол - 1:1. Как и две недели назад, все для англичан решилось на последних секундах. Только здесь был счастливый конец. У Криштиану Роналду, ставшего рекордсменом турнира по проведенным матчам, не получилась скидка, но он тут же с острого угла забил победный мяч - 2:1.
Протокол игры
|53' Алькасер Пако (0:1)
|(1:1) Теллес Алекс 60'
|(2:1) Роналду Криштиану 90'
Де Хеа Давид • Далот Диогу • Линделоф Виктор • Варан Рафаэль • Теллес Алекс 72' 89' ( Фред Сантос ( 89') • Мактоминай Скотт • Погба Поль 75' ( Кавани Эдинсон ( 75') • Гринвуд Мэйсон 68' 89' ( Лингард Джесси ( 89') • Фернандеш Бруну • Санчо Джедон 75' ( Матич Неманья ( 75') • Роналду Криштиану 90'
Запасные: Мата Хуан • Байи Эрик • Марсьяль Антони • Ван де Бек Донни • Хитон Том • Хендерсон Дин • Эланга Энтони
Рульи Херонимо • Фойт Хуан • Альбиоль Рауль 69' 73' ( Гомес Мойсес ( 73') • Торрес Пау II • Морено Альберто 59' 73' ( Манди Аисса ( 73') • Парехо Даниэль • Капу Этьен • Тригерос Мануэль 61' ( Эступиньян Первис ( 61') • Пино Йереми 67' 73' ( Пенья Рубен ( 73' ) • 90'Алькасер Пако 58' ( Диа Булайе ( 58') • Данджума Арно
Запасные: Йоргенсен Филип • Марио Гаспар • Иборра Висенте • Иосифов Никита • Асенхо Серхио • Педраса Альфонсо
29 сентября. Стадион "Олд Траффорд".