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Лига чемпионов

​Уан-Биссака дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

29 Сентября 2021 • 13:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вильярреал
1.51 4.35 6.50
Через 7 ч. 22 мин.

Защитник Аарон Уан-Биссака не поможет «Манчестер Юнайтед» не только в игре против «Вильярреала» 29 сентября, но и в следующем поединке Лиги чемпионов против «Аталанты», который состоится 20 октября.

Как сообщает Goal.com, УЕФА дисквалифицировал Уан-Биссаку за его грубый фол в игре против «Янг Бойз» сразу на два матча под своей эгидой. За тот фол, напомним, Аарон получил красную карточку.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом» начнётся 29 сентября в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которая пройдёт на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака
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29.09  19:45 Зенит ... Мальмё 1.77 3.75 4.8
29.09  19:45 Аталанта ... Янг Бойз 1.47 4.9 6.4
29.09  22:00 Вольфсбург ... Севилья 2.85 3.55 2.45
29.09  22:00 Бавария ... Динамо Киев 1.07 13 30
29.09  22:00 Ред Булл Зальцбург ... Лилль 2.24 3.85 3
29.09  22:00 Манчестер Юнайтед ... Вильярреал 1.45 4.9 6.8
29.09  22:00 Ювентус ... Челси 2.5 3.35 2.9
29.09  22:00 Бенфика ... Барселона 4.3 3.8 1.84
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