​Уан-Биссака дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

Защитник Аарон Уан-Биссака не поможет «Манчестер Юнайтед» не только в игре против «Вильярреала» 29 сентября, но и в следующем поединке Лиги чемпионов против «Аталанты», который состоится 20 октября.

Как сообщает Goal.com, УЕФА дисквалифицировал Уан-Биссаку за его грубый фол в игре против «Янг Бойз» сразу на два матча под своей эгидой. За тот фол, напомним, Аарон получил красную карточку.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом» начнётся 29 сентября в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которая пройдёт на портале LiveResult.