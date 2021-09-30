Слова Роналду после победы над «Вильярреалом»

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимал испанский «Вильярреал». «Красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 2:1, забив победный гол в компенсированное время.

После этого успеха лидер команды Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ.

«У нас есть все шансы, чтобы пройти дальше. Для этого я и возвращался, очень скучал по «МЮ». Я многого добился здесь и хочу повторить свой успех.

Хочу поблагодарить болельщиков. Ваша поддержка важна для нас в этом сезоне», - цитирует португальца Metro.

После двух туров манкунианцы набрали три балла и занимают третье место в квартете.