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Лига чемпионов

Слова Роналду после победы над «Вильярреалом»

30 Сентября 2021 • 08:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Вильярреал
окончен

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимал испанский «Вильярреал». «Красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 2:1, забив победный гол в компенсированное время.

После этого успеха лидер команды Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ.

«У нас есть все шансы, чтобы пройти дальше. Для этого я и возвращался, очень скучал по «МЮ». Я многого добился здесь и хочу повторить свой успех.

Хочу поблагодарить болельщиков. Ваша поддержка важна для нас в этом сезоне», - цитирует португальца Metro.

После двух туров манкунианцы набрали три балла и занимают третье место в квартете.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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