Варан: «МЮ» на верном пути, у нас огромный потенциал»

Уже завтра «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов придется реабилитироваться за поражение в первом туре группового этапа от швейцарского «Янг Бойз». Защитник манкунианцев Рафаэль Варан высказался касательно последних результатов команды и в общем о перспективах клуба.

«У нас очень сильный состав, качественные футболисты. Я верю, что мы добьемся успехов. Мы пока движемся только вверх. «МЮ» на верном пути, у нас огромный потенциал. Надо сосредоточиться на мелочах и не обращать внимание на негатив», - заявил Варан в интервью TeamTalk.

Примечательно, что соперником «Юнайтед» во втором туре самого престижного клубного турнира мира станет «Вильярреал», которому подопечные Уле Гуннара Сульшера проиграли в финале минувшего розыгрыша Лиги Европы.