Сульшер: «Когда у тебя есть Роналду, шансы остаются до последней секунды»

Второй тур группового этапа Лиги чемпионов выдался для «Манчестер Юнайтед» не самым легким – манкунианцы с трудом обыграли «Вильярреал» (2:1), а решающий гол был забит лишь на последней минуте усилиями Криштиану Роналду.

Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер на послематчевой пресс-конференции прокомментировал волевую победу своей команды. «Очень сложно справиться с этим «Вильярреалом» Унаи Эмери. Считаю, что нам помогли два фактора – поддержка родных трибун и наличие Криштиану Роналду. Когда у тебя есть такой футболист, шансы остаются до последней секунды. Это важные три очка, здесь не бывает проходных поединков, ведь разница между коллективами невелика», - приводит слова наставника BT Sport.

Напомним, что в первой встрече сезона на международной арене «Юнайтед» сенсационно уступил «Янг Бойз».