Роналду опубликовал пост после победы над «Вильярреалом»

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал эмоциональный пост в своем инстаграм-аккаунте после поединка с «Вильярреалом» в групповом раунде Лиги чемпионов. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 2:1, португалец забил решающий гол на 95-й минуте.

«Дааа», - написал нападающий, прикрепив несколько эмодзи.

По итогам двух сыгранных туров английский коллектив набрал три балла и располагается на третьей строчке в таблице квартета F. В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Аталантой». Встреча состоится 20 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».