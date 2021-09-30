Роналду сыграл 900 матчей на клубном уровне

В среду, 29 сентября, прошел поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом». Английский гранд отпраздновал победу со счетом 2:1. Решающий гол забил Криштиану Роналду на 95-й минуте.

Этот матч стал юбилейным для 36-летнего португальского бомбардира, утверждает в «Твиттере» SkySportsStatto. Прошедшая встреча стала для опытного голеадора 900-й на клубном уровне. В этих поединках КриРо отметился 679 забитыми мячами.

После двух сыгранных туров подопечные Уле Гуннара Сульшера набрали три очка и занимают третье место в группе Е. В следующем матче манкунианцы встретятся с «Аталантой».