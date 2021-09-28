Фернандеш: «Варан - настоящий победитель, но пока он очень скромный»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» высказался по поводу новичка команды Рафаэля Варана. Напомним, что защитник перешёл этим летом из «Реала» за 40 миллионов евро.

«Варан - настоящий победитель и лидер. Он много работает и помогает всем вокруг становиться лучше. У него менталитет победителя и он уже много достиг. Рафа только пришёл в команду, а уже очень важен для нас. Конечно, пока он очень скромный, но думаю, что всё ещё впереди», - цитирует Фернандеша пресс-служба клуба.

Варан был игроком «Реала» с 2011 по 2021 год. В составе мадридского клуба он четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых он отметился одной результативной передачей.