Эмери: «Игроки «Вильярреала» могут гордиться собой, несмотря на поражение»

Вчера «Вильярреал» удивил всю футбольную общественность, навязав борьбу фавориту своей группы в Лиге чемпионов, «Манчестер Юнайтед». Испанцы даже сумели повести в счете, но позже пропустили два мяча, один из которых за пару мгновений до финального свистка.

Однако, Унаи Эмери не унывает после упущенной возможности отобрать очки у англичан. На послематчевой пресс-конференции он похвалил своих подопечных, отметив, что они должным образом выполнили установку на игру. «Мы можем гордиться собой. Эта встреча показала, что мы способны бороться на подобном высоком уровне. Будем и дальше работать, чтобы улучшить еще и результаты», - добавил наставник «Вильярреала» в разговоре с журналистами.

Примечательно, что команда Эмери уже второй раз подряд упускает победу – в первом туре за 10 минут до конца против них отыгралась «Аталанта».