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Лига чемпионов

Роналду забил свой рекордный 12-й гол в компенсированное время Лиги чемпионов

30 Сентября 2021 • 08:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Вильярреал
окончен

Вчерашний поединок против «Вильярреала» в Лиге чемпионов складывался для «Манчестер Юнайтед» не лучшим образом. Однако, англичанам все же удалось вырвать победу (2:1), а решающий гол на пятой добавочной минуте забил Криштиану Роналду, подняв на уши трибуны «Олд Траффорд».

Для португальца этот гол стал 12-м в компенсированное время в рамках самого престижного клубного соревнования Старого Света. У ближайшего преследователя Лионеля Месси – всего шесть.

Более того, Роналду отметился своим 41-м победным голом в поединках Лиги чемпионов, что тоже на данный момент является рекордом турнира. Второй в списке, опять же, Месси – на его счету 38 взятий ворот.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов
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