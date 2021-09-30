Роналду забил свой рекордный 12-й гол в компенсированное время Лиги чемпионов

Вчерашний поединок против «Вильярреала» в Лиге чемпионов складывался для «Манчестер Юнайтед» не лучшим образом. Однако, англичанам все же удалось вырвать победу (2:1), а решающий гол на пятой добавочной минуте забил Криштиану Роналду, подняв на уши трибуны «Олд Траффорд».

Для португальца этот гол стал 12-м в компенсированное время в рамках самого престижного клубного соревнования Старого Света. У ближайшего преследователя Лионеля Месси – всего шесть.

Более того, Роналду отметился своим 41-м победным голом в поединках Лиги чемпионов, что тоже на данный момент является рекордом турнира. Второй в списке, опять же, Месси – на его счету 38 взятий ворот.