Футболиста «РБ Лейпцига» Норди Мукиэле хотят видеть в составе «красных дьяволов».

Крайний защитник «быков» вскоре может сменить место постоянной клубной прописки, информирует Fichajes. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» хотел бы пригласить флангового оборонца в свои ряды для большей глубины состава и конкуренции с Аароном Уан-Биссакой.

В случае, если манкунианцы действительно смогут оформить трансфер Мукиэле, «Олд Траффорд» может покинуть португалец Диогу Далот. Как известно, его услуги интересны «Милану».

В текущем сезоне 23-летний француз провёл за «РБ Лейпциг» суммарно 7 матчей, отличившись голом и ассистом.