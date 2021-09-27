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«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Мукиэле слухи

27 Сентября 2021 • 00:07 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Брюгге
28.09 22:00

Футболиста «РБ Лейпцига» Норди Мукиэле хотят видеть в составе «красных дьяволов».

Крайний защитник «быков» вскоре может сменить место постоянной клубной прописки, информирует Fichajes. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» хотел бы пригласить флангового оборонца в свои ряды для большей глубины состава и конкуренции с Аароном Уан-Биссакой.

В случае, если манкунианцы действительно смогут оформить трансфер Мукиэле, «Олд Траффорд» может покинуть португалец Диогу Далот. Как известно, его услуги интересны «Милану».

В текущем сезоне 23-летний француз провёл за «РБ Лейпциг» суммарно 7 матчей, отличившись голом и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022 Норди Мукиэле
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