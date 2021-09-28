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Лига чемпионов

«РБ Лейпциг» уступил «Брюгге», «Боруссия» сильнее «Спортинга»

28 Сентября 2021 • 23:55 Комментировать
РБ Лейпциг
1:2
Брюгге
окончен

Во втором туре Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» играл дома против «Брюгге» и поплатился очками за нереализацию моментов. Немецкий коллектив быстро реализовал выход один на один Кристофера Нкунку, но еще до перерыва пропустил мячи после ударов Ханса Ванакена и Матса Ритса. Примечательно, что кроме этого гости только раз пробили по воротам, но все равно победили - 2:1.

В группе С дортмундская «Боруссия» принимала «Спортинг» и отпраздновала победу со счетом 1:0. Дониэлл Мален в конце первого тайма стал автором единственного гола.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 1:2 Брюгге
(1:0) Нкунку Кристофер 5'    
    22' Ванакен Ханс (1:1)
    41' Ритс Матс (1:2)
Гулачи Петер Симакан Мохамед   80' (Адамс Тайлер (   80') Орбан Вилли Клостерманн Лукас Мукиэле Норди   46' (Гвардиол Йошко (   46') Лаймер Конрад   46' (Хайдара Амаду (   46') Кампль Кевин Собослаи Доминик   58' (Андре Силва (   58') Нкунку Кристофер Поульсен Юссуф   79' (Броббей Брайан (   79') Форсберг Эмиль
Запасные: Мартинес Хосеп Новоа Уго Хенрихс Бенджамин Мориба Илайкс
Миньоле Симон Мата Клинтон Хендри Джек Нсоки Стенли Баланта Эдер   87' Соболь Эдуард   80' (Рикка Федерико (   80') Сова Камаль   68' (Бремпт Игнасе (   68') Ритс Матс   79' (Вормер Руд (   79') Ванакен Ханс Ланг Ноа Кетеларе Шарль   72' (Уэсли Мораес (   72')
Запасные: Мехеле Брэндон Дост Бас Ламменс Сенне Мауасса Фет Noah Mbamba
28 сентября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры  
Боруссия Д 1:0 Спортинг Л
(1:0) Мален Дониэлл 37'    
Кобель Грегор Мёнье Тома Аканджи Мануэль Хуммельс Матс   59' Геррейро Рафаэль   75' (Шульц Нико (   75') Беллингхем Джуд   42' Витсель Аксель Дауд Махмуд   8' (Брандт Юлиан (   8') Ройс Марко Азар Торган   71' (Вольф Мариус (   71') Мален Дониэлл   75' (Рейньер Жезус (   75')
Запасные: Пасслак Феликс Мукоко Юссуфа Кнауфф Ансгар Унбехаун Лука Понграчич Марин Хитц Mapвин
Адан Антонио Нету Луиш   90' Коатес Себастьян Феддал Зу Порро Педро   84' (Эсгаю Рикарду (   84') Пальинья Жоау   84' (Бруно Табата (   84') Луис Матеус II   42' Матеус Рейс   84' (Браганса Даниэл (   84') Сарабия Пабло   75' (Кабрал Жоване (   75') Паулинью Жуан Томаш Тьягу   58' (Сантуш Нуну II (   58')
Запасные: Manuel Ugarte Eusebio Paulo Jose Martinez Marsa Виржиния Жоау Винагре Рубен
28 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

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Брюгге Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон РБ Лейпциг
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29.09  22:00 Ювентус ... Челси 2.5 3.35 2.9
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