«РБ Лейпциг» уступил «Брюгге», «Боруссия» сильнее «Спортинга»

Во втором туре Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» играл дома против «Брюгге» и поплатился очками за нереализацию моментов. Немецкий коллектив быстро реализовал выход один на один Кристофера Нкунку, но еще до перерыва пропустил мячи после ударов Ханса Ванакена и Матса Ритса. Примечательно, что кроме этого гости только раз пробили по воротам, но все равно победили - 2:1.
В группе С дортмундская «Боруссия» принимала «Спортинг» и отпраздновала победу со счетом 1:0. Дониэлл Мален в конце первого тайма стал автором единственного гола.
Протокол игры
|РБ Лейпциг
|1:2
|Брюгге
|(1:0) Нкунку Кристофер 5'
|22' Ванакен Ханс (1:1)
|41' Ритс Матс (1:2)
Гулачи Петер • Симакан Мохамед 80' ( Адамс Тайлер ( 80') • Орбан Вилли • Клостерманн Лукас • Мукиэле Норди 46' ( Гвардиол Йошко ( 46') • Лаймер Конрад 46' ( Хайдара Амаду ( 46') • Кампль Кевин • Собослаи Доминик 58' ( Андре Силва ( 58') • Нкунку Кристофер • Поульсен Юссуф 79' ( Броббей Брайан ( 79') • Форсберг Эмиль
Запасные: Мартинес Хосеп • Новоа Уго • Хенрихс Бенджамин • Мориба Илайкс
Миньоле Симон • Мата Клинтон • Хендри Джек • Нсоки Стенли • Баланта Эдер • 87'Соболь Эдуард 80' ( Рикка Федерико ( 80') • Сова Камаль 68' ( Бремпт Игнасе ( 68') • Ритс Матс 79' ( Вормер Руд ( 79') • Ванакен Ханс • Ланг Ноа • Кетеларе Шарль 72' ( Уэсли Мораес ( 72')
Запасные: Мехеле Брэндон • Дост Бас • Ламменс Сенне • Мауасса Фет • Noah Mbamba
28 сентября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры
|Боруссия Д
|1:0
|Спортинг Л
|(1:0) Мален Дониэлл 37'
Кобель Грегор • Мёнье Тома • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • 59'Геррейро Рафаэль 75' ( Шульц Нико ( 75') • Беллингхем Джуд • 42'Витсель Аксель • Дауд Махмуд 8' ( Брандт Юлиан ( 8') • Ройс Марко • Азар Торган 71' ( Вольф Мариус ( 71') • Мален Дониэлл 75' ( Рейньер Жезус ( 75')
Запасные: Пасслак Феликс • Мукоко Юссуфа • Кнауфф Ансгар • Унбехаун Лука • Понграчич Марин • Хитц Mapвин
Адан Антонио • Нету Луиш • 90'Коатес Себастьян • Феддал Зу • Порро Педро 84' ( Эсгаю Рикарду ( 84') • Пальинья Жоау 84' ( Бруно Табата ( 84') • Луис Матеус II • 42'Матеус Рейс 84' ( Браганса Даниэл ( 84') • Сарабия Пабло 75' ( Кабрал Жоване ( 75') • Паулинью Жуан • Томаш Тьягу 58' ( Сантуш Нуну II ( 58')
Запасные: Manuel Ugarte • Eusebio Paulo • Jose Martinez Marsa • Виржиния Жоау • Винагре Рубен
28 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).