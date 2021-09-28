«РБ Лейпциг» уступил «Брюгге», «Боруссия» сильнее «Спортинга»

Во втором туре Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» играл дома против «Брюгге» и поплатился очками за нереализацию моментов. Немецкий коллектив быстро реализовал выход один на один Кристофера Нкунку, но еще до перерыва пропустил мячи после ударов Ханса Ванакена и Матса Ритса. Примечательно, что кроме этого гости только раз пробили по воротам, но все равно победили - 2:1.

В группе С дортмундская «Боруссия» принимала «Спортинг» и отпраздновала победу со счетом 1:0. Дониэлл Мален в конце первого тайма стал автором единственного гола.