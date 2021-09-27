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Бундеслига

Источник: Главный тренер «РБ Лейпциг» не рассчитывает на Мориба слухи

27 Сентября 2021 • 22:32 Комментировать
РБ Лейпциг
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Брюгге
Через 22 ч. 53 мин.

Летом этого года 18-летний полузащитник Илайкс Мориба со скандалом покинул «Барселону». Игрок повздорил с руководством во время переговоров по новому контракту, из-за чего был выставлен на трансфер.

Заплатить за футболиста 20 миллионов евро согласился немецкий «РБ Лейпциг», но и в стане новой команды у Мориба начались проблемы. Как свидетельствует издание AS, на молодого полузащитника не рассчитывает главный тренер Джесси Марш. Более того, он не видит в нем будущего игрока основы, поэтому предпочитает развивать других перспективных игроков.

Стоит уточнить, что Мориба пока так и не дебютировал за «РБ Лейпциг» в официальном поединке, лишь дважды попав в заявку «быков» на матч.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Джесси Марш Илайкс Мориба
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