​Магуайр пропустит несколько недель

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о состоянии защитника Гарри Магуайра, получившего травму в матче Премьер-лиги против «Астон Виллы».

«Магуайр определённо пропустит матч с «Вильярреалом». У него проблема с икроножной мышцей, восстановление от которой может занять несколько недель. Посмотрим, как быстро он сможет восстановиться.

Люк Шоу? Мы могли бы дать ему шанс, но сегодня утром он не тренировался. Так что в лучшем случае он окажется на скамейке запасных», - слова Сульшера с пресс-конференции приводит портал Goal.com.

В среду, 29 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет в Лиге чемпионов против «Вильярреала».