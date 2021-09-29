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Лига чемпионов

Криштиану Роналду побил очередной рекорд в «Манчестер Юнайтед»

29 Сентября 2021 • 22:36 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
2:1
Вильярреал
окончен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом по количеству игр в Лиге чемпионов. Португалец вышел на поле с первых минут в поединке с «Вильярреалом».

Нападающий достиг отметки в 178 матчей в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд был у экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса (177 поединков).

В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов Роналду поразил ворота «Янг Бойз», но «красные дьяволы» в итоге потерпели поражение со счётом 1:2.

Криштиану вернулся в стан манкунианцев в конце лета 2021 года. До этого Роналду выступал за туринский «Ювентус». После возвращения в «МЮ» форвард в пяти поединках забил 4 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Nicholais
29 Сентября 2021 в 22:48
178 матчей - это жесть конечно. Так, чисто если прикинуть: групповой этап - 6 матчей, плей-офф - максимум 7 (если до финала). То есть 13 матчей в сезоне максимум - и то, каждый раз до финала не дойдёшь.
-
Интересно, насколько реально пробить 200 матчей. Для нынешней команды Роналду - это объективно 1/8 финала максимум. То есть этот сезон (184 игр) плюс ещё два сезона минимум. Ладно, года через два загляну)))
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окончен Зенит 4:0 Мальмё
окончен Аталанта 1:0 Янг Бойз
окончен Вольфсбург 1:1 Севилья
окончен Бавария 5:0 Динамо Киев
окончен Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль
окончен Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал
окончен Ювентус 1:0 Челси
окончен Бенфика 3:0 Барселона
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