Эмери: «Я не боюсь «Манчестер Юнайтед», но уважаю его»

Уже завтра «Вильярреалу» предстоит выезд на «Олд Траффорд» к «Манчестер Юнайтед» в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов. Наставник испанцев Унаи Эмери рассказал, как он готовится к возможному реваншу англичан после проигрыша в финале прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы.

«Если сравнивать составы, то «МЮ», конечно же, фавориты. К тому же, летом они еще подписали Роналду, Варана и Санчо. Но, я не боюсь их. Мы уважаем их, это важнее. После проигрыша «Янг Бойз» они будут еще злее, чтобы доказать свою мощь», - приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

Специалист также добавил, что не будет требовать у своих подопечных играть на удержание счета с первых же минут.