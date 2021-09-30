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Лига чемпионов

Пау Торрес рассказал, каково было противостоять Роналду

30 Сентября 2021 • 10:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Вильярреал
окончен

«Вильрреал» вчера не смог удержать положительный для себя результат на «Олд Траффорд», отдав победу «Манчестер Юнайтед» на последних секундах матча. Пау Торрес, который по ходу поединка отвечал за Криштиану Роналду, забившего решающий мяч, поделился своими впечатлениями от игры против португальца.

«Роналду – это игрок, которому достаточно найти одну возможность, чтобы перевернуть игру. Это и случилось. В таких ситуациях необходимо держать концентрацию до самого конца, а нам этого не хватило. Против команды и футболистов такого уровня нельзя этого допускать», - цитирует защитника сетевое издание Football Espana.

Напомним, что «Вильярреал» дважды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов упускал преимущество на последних минутах.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пау Торрес
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