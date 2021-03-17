«Манчестер Сити» повторил рекорд «Аякса» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» провел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии». Английский клуб одержал победу на классе со счетом 2:0.

«Горожане» пропустили всего один гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Согласно данным Opta Joe в «Твиттере», это рекордный показатель для данной стадии турнира. Аналогичное достижение принадлежит амстердамскому «Аяксу». Голландский клуб также пропустил лишь один мяч в восьми матчах сезона-1995/1996.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одолели «Боруссию» по сумме двух игр со счетом 4:0 (2:0, 2:0) и пробились в четвертьфинал турнира.