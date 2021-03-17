Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

В УЕФА отреагировали на отказ российских судей преклонить колено

17 Марта 2021, 13:39,

УЕФА отреагировал на отказ российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым встать на колено в знак солидарности с движением за права темнокожих. Это произошло перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Боруссия» Мёнхенгладбах.

«Игрок, тренер и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. За неисполнение этого действия дисциплинарных взысканий не налагается», - передает ТАСС слова пресс-службы УЕФА.

Стоит отметить, что в текущем сезоне многие футболисты встают на колено перед началом поединков.

Матч между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» завершился победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:0. «Горожане» легко одолели немецкий коллектив по сумме двух поединков (4:0) и вышли в четвертьфинал.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сергей Карасёв
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола