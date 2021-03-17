В УЕФА отреагировали на отказ российских судей преклонить колено

УЕФА отреагировал на отказ российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым встать на колено в знак солидарности с движением за права темнокожих. Это произошло перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Боруссия» Мёнхенгладбах.

«Игрок, тренер и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. За неисполнение этого действия дисциплинарных взысканий не налагается», - передает ТАСС слова пресс-службы УЕФА.

Стоит отметить, что в текущем сезоне многие футболисты встают на колено перед началом поединков.

Матч между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» завершился победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:0. «Горожане» легко одолели немецкий коллектив по сумме двух поединков (4:0) и вышли в четвертьфинал.