Гвардиола обогнал Моуринью по количеству побед в Лиге чемпионов

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с менхенгладбахской «Боруссией». Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали победу со счетом 2:0.

Для испанского тренера эта «виктория» стала 82-й в Лиге чемпионов. По этому показателю Гвардиола обогнал португальского наставника Жозе Моуринью, на счету которого 81 победа.

Хосеп поднялся на четвертое место в рейтинге. Он уступает Арсену Венгеру (86), Карло Анчелотти (89) и Алексу Фергюсону (102).

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» с общим счетом 4:0 (2:0, 2:0) и уверенно шагнул в 1/4 финала Лиги чемпионов.