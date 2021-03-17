Гвардиола обогнал Моуринью по количеству побед в Лиге чемпионов

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17 Марта 2021, 09:59,
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В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с менхенгладбахской «Боруссией». Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали победу со счетом 2:0.
Для испанского тренера эта «виктория» стала 82-й в Лиге чемпионов. По этому показателю Гвардиола обогнал португальского наставника Жозе Моуринью, на счету которого 81 победа.
Хосеп поднялся на четвертое место в рейтинге. Он уступает Арсену Венгеру (86), Карло Анчелотти (89) и Алексу Фергюсону (102).
«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» с общим счетом 4:0 (2:0, 2:0) и уверенно шагнул в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Хосеп Гвардиола
Гвардиола тоже будет клепать разные тренерские рекорды (аля Месси) ещё много лет, если не перейдёт в средненкую команду....
А ведь он моложе, скоро ещё и Венгера опередит с Анчелотти. А Моуриньо сам сделал свой выбор, перейдя в Тоттенхэм... Его понимание футбола устарело и сам он тоже скоро канет в лету. А вот у Гвардиолы совсем другая проблема. Взять ЛЧ в другом клубе, нежели Барса :)