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Гвардиола обогнал Моуринью по количеству побед в Лиге чемпионов

17 Марта 2021, 09:59,

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с менхенгладбахской «Боруссией». Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали победу со счетом 2:0.

Для испанского тренера эта «виктория» стала 82-й в Лиге чемпионов. По этому показателю Гвардиола обогнал португальского наставника Жозе Моуринью, на счету которого 81 победа.

Хосеп поднялся на четвертое место в рейтинге. Он уступает Арсену Венгеру (86), Карло Анчелотти (89) и Алексу Фергюсону (102).

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» с общим счетом 4:0 (2:0, 2:0) и уверенно шагнул в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
17 Марта 2021, 11:10

Гвардиола тоже будет клепать разные тренерские рекорды (аля Месси) ещё много лет, если не перейдёт в средненкую команду....

1
Super fanat
17 Марта 2021, 10:05

А ведь он моложе, скоро ещё и Венгера опередит с Анчелотти. А Моуриньо сам сделал свой выбор, перейдя в Тоттенхэм... Его понимание футбола устарело и сам он тоже скоро канет в лету. А вот у Гвардиолы совсем другая проблема. Взять ЛЧ в другом клубе, нежели Барса :)

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