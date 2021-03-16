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«Манчестер Сити» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха назвали составы на матч

16 Марта 2021, 22:03,

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Главные тренеры команд назвали составы на игру.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Кевин де Брёйне, Родри, Илкай Гюндоган, Рияд Марез, Бернарду Силва, Фил Фоден.

«Боруссия» Мёнхенгладбах: Янн Зоммер, Штефан Лайнер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Рами Бенсебаини, Денис Закария, Флориан Нойхаус, Йонас Хофманн, Ларс Штиндль, Маркус Тюрам, Брель Эмболо.

Стартовый свисток в матче «Манчестер Сити» - «Боруссия» прозвучит в 23:00. В первом поединке «горожане» победили (2:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Мёнхенгладбах
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