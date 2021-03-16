Гвардиола: «Цель «Манчестер Сити» - выход в четвертьфинал Лиги чемпионов»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного поединка против менхенгладбахской «Боруссии» в рамка 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче «горожане» победили со счетом 2:0.

«У соперника есть хорошие игроки. «Боруссия» уже доказала свой класс в Европе, поэтому нам нужно быть готовыми ко всему.

«Манчестер Сити» намерен одержать победу и выйти в четвертьфинал. Это сейчас наша главная цель», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» - «Боруссия» состоится сегодня, 16-го марта, начало - 23:00 по московскому времени.