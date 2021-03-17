Игонин прокомментировал отказ Карасёва вставать на колено перед матчем Лиги чемпионов

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17 Марта 2021, 17:10,
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Бывший капитан «Зенита», а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин прокомментировал решение российского арбитра Сергея Карасёва не преклонять колено в поддержку движения «Black lives Matter» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.
«Я не понимаю зачем эту политику суют в саму суть спорта. Одно дело производить действия в отношении угнетённых, стоя на коленях перед камерами, а другое дело действительно что-то делать, чтобы это изменить - полностью принимать участие в этой всей ситуации. Расценивать отношение людей к этой ситуации вот такими показательными поступками не имеет никакого смысла.
Очень свербит глаза, что кто-то придумал это делать, и теперь все это делают. А делают, потому что приходится делать. Я думаю, что достаточное количество спортсменов делают это не для того, чтобы помочь в этой ситуации, а для того, чтобы впоследствии не получать никаких осуждений. Если вы действительно хотите в этой истории участвовать, так участвуете. А если вы хотите стоять на коленях на поле, ну стойте», - сказал Игонин
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Лига Чемпионов, Сергей Карасёв, BLM
ай.. я сам не поддерживаю эту затянувшуюся уже акцию.. бухнулся раз - бухнулся два - хватиц.. но зачем передергивать-то.. главное спецом везде педалируеца - стоят на коленях.. это туц стояц на этих самых.. а они всего лишь преклоняют одно колено.. это как знак уважения и поддержки.. хотя тема действительно себя уже исчерпала..
Как то кто-то из игроков Краснодара сказал ,я только встану на колено или перед Богом или перед своей матерью ,это правильные слова ,шли они все НАХ со своими ценностями недоделанными.
Не стой на коленях - привыкнешь.
Ну и бред! Недавно кой то нигер сам не преклонял колено, вроде в АПЛ, ибо это хрень!
интересный прецедент. Заа из Кристал Пэлас