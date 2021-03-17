Игонин прокомментировал отказ Карасёва вставать на колено перед матчем Лиги чемпионов

Бывший капитан «Зенита», а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин прокомментировал решение российского арбитра Сергея Карасёва не преклонять колено в поддержку движения «Black lives Matter» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я не понимаю зачем эту политику суют в саму суть спорта. Одно дело производить действия в отношении угнетённых, стоя на коленях перед камерами, а другое дело действительно что-то делать, чтобы это изменить - полностью принимать участие в этой всей ситуации. Расценивать отношение людей к этой ситуации вот такими показательными поступками не имеет никакого смысла.

Очень свербит глаза, что кто-то придумал это делать, и теперь все это делают. А делают, потому что приходится делать. Я думаю, что достаточное количество спортсменов делают это не для того, чтобы помочь в этой ситуации, а для того, чтобы впоследствии не получать никаких осуждений. Если вы действительно хотите в этой истории участвовать, так участвуете. А если вы хотите стоять на коленях на поле, ну стойте», - сказал Игонин