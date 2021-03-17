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Команда Гвардиолы забила 100 мячей в 12-м сезоне подряд

17 Марта 2021, 08:31,

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» играл против менхенгладбахской «Боруссии». Поединок завершился победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:0.

В этой встрече «горожане» забили свой сотый гол в нынешнем сезоне. Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», начиная с 2008-го года, каждая команда под руководством Гвардиолы преодолевала отметку в 100 забитых мячей за сезон. Команды под руководством испанского тренера забили 1717 мячей в 686 играх

До перехода в «Манчестер Сити» Гвардиола поработал в каталонской «Барселоне» (2008-2012) и мюнхенской «Баварии» (2013-2016).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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0
ингерман
17 Марта 2021, 09:00

ай сегодня пепка удостоился нового звания - пепка-сотник.. станец ли он снова физруком - скоро увидим.. )))

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