Команда Гвардиолы забила 100 мячей в 12-м сезоне подряд

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» играл против менхенгладбахской «Боруссии». Поединок завершился победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:0.

В этой встрече «горожане» забили свой сотый гол в нынешнем сезоне. Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», начиная с 2008-го года, каждая команда под руководством Гвардиолы преодолевала отметку в 100 забитых мячей за сезон. Команды под руководством испанского тренера забили 1717 мячей в 686 играх

До перехода в «Манчестер Сити» Гвардиола поработал в каталонской «Барселоне» (2008-2012) и мюнхенской «Баварии» (2013-2016).