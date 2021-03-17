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Де Брёйне: «Сухая серия придаёт уверенности голкиперу и защитникам»

17 Марта 2021, 10:46,

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился впечатлениями от победы над менхенгладбахской «Боруссией» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо начали встречу, это помогло нам в дальнейшем. После двух быстрых голов чувствовали себя очень уверенно. «Манчестер Сити» держал игру под контролем и мог забить во втором тайме.

Для нас важна надежная игра у своих ворот. Сухая серия придает уверенности голкиперу и защитникам. Намного легче играть, когда не пропускаешь», - приводит слова бельгийца пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «Манчестер Сити» победил «Боруссию» со счетом 4:0 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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