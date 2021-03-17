Карасёв не встал на колено перед матчем Лиги чемпионов

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17 Марта 2021, 00:29,
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Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Боруссия» Мёнхенгладбах. Перед началом игры Карасёв со своими ассистентами Игорем Демешко, Максимом Гаврилиным и Алексеем Кульбаковым отказались встать на одно колено в знак солидарности с движением за права темнокожих.
Поступок судейской бригады по-разному оценили в соцсетях. Арбитры получили лестные оценки, их предложили поставить в пример судьям из топ-чемпионатов Европы.
Отметим, что в текущем сезоне многие футболисты встают на колено перед началом матчей. Уилфрид Заха стал первым игроком Премьер-лиги, кто отказался от этой традиции.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Боруссия Мёнхенгладбах, Сергей Карасёв