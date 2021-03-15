«Я старше, у меня больше опыта»: Гвардиола не согласился с Зинченко на пресс-конференции

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола дали пресс-конференцию перед матчем «Манчестер Сити» против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в Лиге чемпионов. У украинского футболиста спросили, могут ли «горожане» выиграть все трофеи по итогам сезона. Слова Александра приводит Goal.com.

«Конечно, это возможно. «Бавария» в прошлом году выиграла всё, «Барселона» в своё время выигрывала всё под руководством Пепа. Думаю, всё возможно. У нас невероятный состав, у нас выступают лучшие игроки в мире. Почему бы и нет? В раздевалке я вижу голодные глаза, все игроки жаждут титулов», - сказал Зинченко.

«Я старше Зинченко, у меня больше опыта, и я с ним не согласен. Зинченко нужно просто беспокоиться о подготовку к завтрашнему матчу. В Англии никто не завершал сезон с четырьмя трофеями, и я думаю, что такого не будет. Мы просто думаем о завтрашнем матче, а затем переключимся на матч на «Гудисон Парк», - сказал Гвардиола.