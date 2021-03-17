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«Манчестер Сити» загнал «жеребцов» из Мёнхенгладбаха, судья Карасёв не преклонил колено

17 Марта 2021, 00:50,

«Манчестер Сити» окончательно решал вопрос прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов при судействе Сергея Карасёва.

Протокол игры  
Манчестер Сити 2:0 Боруссия М
(1:0) Де Брёйне Кевин 12'    
(2:0) Гюндоган Илкай 18'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Стоунс Джон Диаш Рубен   70' (Стерлинг Рахим (   70') Канселу Жоау   55'   64' (Зинченко Александр (   64') Родри Эрнандес   63' (Фернандиньо Фернандо (   63'   82') Гюндоган Илкай   70' (Лапорт Эмерик (   70') Марез Рияд Де Брёйне Кевин Фоден Фил Силва Бернарду   75' (Агуэро Серхио (   75')
Запасные: Аке Натан Гарсия Эрик МендиБенжамен Стеффен Закари Торрес Ферран Жезус Габриэль Карсон Скотт
Зоммер Янн Лайнер Штефан   61' Гинтер Маттиас Эльведи Нико   88' (Вендт Оскар (   88') Бенсебаини Рами   88' (Янчке Тони (   88') Закария Денис Нойхаус Флориан Хофманн Йонас Штиндль Ларс   80' (Траоре Ибраима (   80') Тюрам Маркус   65' (Вольф Ханнес (   65') Эмболо Брель   65' (Плеа Алассан (   65')
Запасные: Бейер Луис Херрманн Патрик Ланг Михаэль Грюн Макс Зиппель Тобиас Крамер Кристоф Лазаро Валентино
16 марта. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".

Ответный матч между «Манчестер Сити» и мёхненгладбахской «Боруссией» смотрелся как пустая формальность. Три недели назад «небесно-голубые» выиграли 2:0, они однозначно сильнее «жеребцов». И ничего страшного, что рекордная победная серия у команды Хосепа Гвардиолы уже закончилась. «Боруссия» подходила к отчётному матчу со своей серией, причём куда менее приятной. «Черно-бело-зелёные» подопечные Марко Розе не выигрывали во всех турнирах на протяжении десяти встреч.

Российских зрителей игра на нейтральном поле в Будапеште могла привлечь по отдельной причине – рассудить «Сити» и «Боруссию» было доверено бригаде Сергея Карасёва, которому на бровках помогали Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеоарбитром был назначен Виталий Мешков, его ассистентом – Сергей Иванов. Напомним, что Карасёв с Мешковым – одни из самых скандальных российских футбольных людей. Перед стартовым свистком Карасёв, Демешко и Гаврилин не преклонили колено, в отличие от футболистов обеих команд.

«Сити» начал матч с владения, другого и не ожидалось. Первый момент имел Фоден – он не переиграл Зоммера после заброса. Эмболо ответил из-за пределов штрафной – Эдерсон тоже справился. Ну а дальше хозяева спокойненько положили в чужие ворота два мяча. На 12-й минуте Де Брёйне получил короткий пас справа от Мареза и классно с любимой левой поразил левую девятку. На 18-й минуте Фоден взял на себя игру в центре поля, прошёл вперёд и покатил на Гюндогана, который оказался один на один с Зоммером и тихонько отправил мяч низом в левый угол (2:0).

Embed from Getty Images

Манкунианцев счёт вполне устраивал, они держали мяч, и ничто не предвещало появления интриги. По истечении часа игры Марез пробивал с острого угла – да не пробил Зоммера. На 35-й минуте Де Брёйне дальним ударом пальнул по центру под перекладину – Зоммер вытянул руку и перевёл на угловой. Впрочем, спустя несколько минут гости всё же имели шанс сделать счёт 4:1 в разрезе двухматчевого противостояния. Тюрам на левом полуфланге открылся под проникающую передачу Эмболо и катнул сферу впритирку с правой штангой, но мимо ворот.

Во втором тайме ничего особо интересного не происходило. Гладбах так и не сподобился на то, что поставило бы вопрос об исходе хотя бы одного матча. «Небесно-голубые» продолжили преимущественно беспроблемно контролировать мяч, время от времени отмечаясь шансами забить, нереализация которых не заставляла их кусать себе локти. Карасёву не пришлось принимать резонансных решений, а жёлтых карточек он выписал три – Канселу, Лайнеру и Фернандиньо.

Embed from Getty Images

«Манчестер Сити» проследовал в четвертьфинал без сюрпризов, но дальше команде Гвардиолы наверняка придётся труднее. Во-первых, ей должен достаться соперник другого уровня, а во-вторых, высокие стадии Лиги чемпионов исторически складываются для «горожан» не очень хорошо, да и Гвардиола пока что выигрывал главный континентальный турнир только с «Барселоной».

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Мёнхенгладбах, Лига Чемпионов, Сергей Карасёв
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Комментарии (3)
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0
just a man
17 Марта 2021, 01:14

Сити сила!

1
CELTIC FROST
17 Марта 2021, 00:57

Итог предсказуем. Наши судьи - молодчики! Ждем 1/4-ю.

3
ARTUR
17 Марта 2021, 00:54

Нормальные пацаны на колени не становятся !!!!!!!!!!!!!!!!!1БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

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