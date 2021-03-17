«Манчестер Сити» загнал «жеребцов» из Мёнхенгладбаха, судья Карасёв не преклонил колено

«Манчестер Сити» окончательно решал вопрос прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов при судействе Сергея Карасёва.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и мёхненгладбахской «Боруссией» смотрелся как пустая формальность. Три недели назад «небесно-голубые» выиграли 2:0, они однозначно сильнее «жеребцов». И ничего страшного, что рекордная победная серия у команды Хосепа Гвардиолы уже закончилась. «Боруссия» подходила к отчётному матчу со своей серией, причём куда менее приятной. «Черно-бело-зелёные» подопечные Марко Розе не выигрывали во всех турнирах на протяжении десяти встреч.

Российских зрителей игра на нейтральном поле в Будапеште могла привлечь по отдельной причине – рассудить «Сити» и «Боруссию» было доверено бригаде Сергея Карасёва, которому на бровках помогали Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеоарбитром был назначен Виталий Мешков, его ассистентом – Сергей Иванов. Напомним, что Карасёв с Мешковым – одни из самых скандальных российских футбольных людей. Перед стартовым свистком Карасёв, Демешко и Гаврилин не преклонили колено, в отличие от футболистов обеих команд.

«Сити» начал матч с владения, другого и не ожидалось. Первый момент имел Фоден – он не переиграл Зоммера после заброса. Эмболо ответил из-за пределов штрафной – Эдерсон тоже справился. Ну а дальше хозяева спокойненько положили в чужие ворота два мяча. На 12-й минуте Де Брёйне получил короткий пас справа от Мареза и классно с любимой левой поразил левую девятку. На 18-й минуте Фоден взял на себя игру в центре поля, прошёл вперёд и покатил на Гюндогана, который оказался один на один с Зоммером и тихонько отправил мяч низом в левый угол (2:0).

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Манкунианцев счёт вполне устраивал, они держали мяч, и ничто не предвещало появления интриги. По истечении часа игры Марез пробивал с острого угла – да не пробил Зоммера. На 35-й минуте Де Брёйне дальним ударом пальнул по центру под перекладину – Зоммер вытянул руку и перевёл на угловой. Впрочем, спустя несколько минут гости всё же имели шанс сделать счёт 4:1 в разрезе двухматчевого противостояния. Тюрам на левом полуфланге открылся под проникающую передачу Эмболо и катнул сферу впритирку с правой штангой, но мимо ворот.

Во втором тайме ничего особо интересного не происходило. Гладбах так и не сподобился на то, что поставило бы вопрос об исходе хотя бы одного матча. «Небесно-голубые» продолжили преимущественно беспроблемно контролировать мяч, время от времени отмечаясь шансами забить, нереализация которых не заставляла их кусать себе локти. Карасёву не пришлось принимать резонансных решений, а жёлтых карточек он выписал три – Канселу, Лайнеру и Фернандиньо.

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«Манчестер Сити» проследовал в четвертьфинал без сюрпризов, но дальше команде Гвардиолы наверняка придётся труднее. Во-первых, ей должен достаться соперник другого уровня, а во-вторых, высокие стадии Лиги чемпионов исторически складываются для «горожан» не очень хорошо, да и Гвардиола пока что выигрывал главный континентальный турнир только с «Барселоной».

Кирилл Иванцов