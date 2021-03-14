Карасёв обслужит матч «Манчестер Сити» - «Боруссия»

На сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на вторничные матчи Лиги чемпионов. Ответный поединок 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией» обслужит бригада российского рефери Сергея Карасёва. Помогать ему на боковых линиях будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Главным по ВАР на игре в Будапеште будет Виталий Мешков, а его ассистентом назначен Сергей Иванов.

«Манчестер Сити» в первом матче обыграл «Боруссию» со счётом 2:0 в матче, который проходил в Будапеште, но формально был домашним для немцев.