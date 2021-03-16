«Манчестер Сити» может превзойти достижение Буффона

В матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» может побить результат вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Легендарный голкипер не пропускал 690 минут в главном еврокубке по ходу сезона 2016/17. Сегодня «горожане» готовятся улучшить этот показатель, не пропуская до этого на протяжении 616 минут. Единственный мяч в этом сезоне английская команда получила в свои ворота от «Порту» в стартовом туре. Потенциальное достижение не будет полностью принадлежать Эдерсону, который пропускал матч с «Марселем» в октябре.

Абсолютный рекорд по сухой серии принадлежит Йенсу Леманну из «Арсенала» (853 минуты в 2004/05 и 2006/07).