​«Манчестер Сити» и гладбахская «Боруссия» снова сыграют в Будапеште

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10 Марта 2021, 14:13,
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УЕФА объявил о том, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией» пройдёт в Будапеште. Очередной перенос матча еврокубков связан с существующими ограничениями по перемещению между странами в условиях пандемии коронавируса.
Первая игра между «Боруссией» и «Манчестер Сити» тоже прошла в Будапеште на «Пушкаш Арене». Тогда английская команда в формально гостевом поединке победила с результатом 2:0.
Ответный матч «горожане» и «жеребцы» проведут во вторник, шестнадцатого марта. Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Боруссия Мёнхенгладбах