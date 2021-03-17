Гвардиола отметил прогресс «Манчестер Сити» в оборонительной игре

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами после победы над менхенгладбахской «Боруссией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

«Манчестер Сити» продемонстрировал отличную игру, мы контролировали ход матча с первых минут. Все футболисты уверено действовали и быстро передвигали мяч.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов мы пропустили всего один гол. Это серьезный шаг вперед для нас», - приводит слова испанского специалиста BT Sport.

«Манчестер Сити» победил «Боруссию» по сумме двух матчей со счетом 4:0 (2:0, 2:0) и вышел в 1/4 финала турнира.