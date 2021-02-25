Розе: «Тяжело сдержать соперника, находящегося в такой прекрасной форме»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе высказался о поражении от «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

«Очень тяжело сдержать соперника, находящегося в такой прекрасной форме. Мы сражались и неплохо действовали в обороне. Однако трудно отбиваться от постоянных атак», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между «Манчестер Сити» и «Боруссией» состоится в Манчестере 16-го марта. Начало запланировано в 23:00 по московскому времени.