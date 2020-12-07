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​Буффон вернулся к тренировкам

07 Декабря 2020, 16:30,

Global Look Press

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в понедельник тренировался в общей группе, сообщает Tuttosport. В четырёх последних матчах «старой синьоры» 42-летний вратарь не играл из-за повреждения.

Буффон может занять место в воротах «Ювентуса» во вторничном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Обе команды уже вышли в плей-офф, но ещё не определили, кто же из них займёт первое место в квартете.

В этом сезоне Буффон провёл за «Ювентус» три матча, в которых пропустил два гола.

Матч «Барселона» - «Ювентус» стартует восьмого декабря в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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