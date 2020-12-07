​Роналду ни разу не забивал в матчах Лиги чемпионов против Месси

Во вторник в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Ювентус». Лионель Месси и Криштиану Роналду могут сыграть друг против друга впервые с момента, когда португалец покинул «Реал» летом 2018 года.

На страницах Football Italia была приведена статистика в матчах между Месси и Роналду. Всего друг против друга аргентинец и португалец играли 33 раза. В 15 из этих случаев сильнее оказывалась команда Лионеля, в девяти – команда Криштиану. На счету Месси 21 гол, а на счету Роналду – 18.

Роналду ни разу не забивал в матчах против Месси в Лиге чемпионов. Лионель же забил три гола в пяти таких матчах.