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«Ювентус» неожиданно громит «Барселону», у Роналду дубль

09 Декабря 2020, 00:28,

Depositphotos

Главный матч вторника в Лиге чемпионов «Барселона» - «Ювентус» идёт по неожиданному сценарию. В начале второго тайма туринцы довели счет до разгромного. Как и за час до этого с 11-метровой отметки мяч забил португальский форвард «старой синьоры» Криштиану Роналду, разведя круглого и голкипера по разным углам. Для лидера атак гостей это второй гол в матче.

Примечательно, что результат 3:0 выводит туринский «Ювентус» на первое место в группе благодаря лучшим показателям в личных встречах, так как по очкам у соперников равенство (по 15). «Барселона» оттеснена на второе место в таблице.

Текстовая трансляция проходит на портале LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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1
pol-black
09 Декабря 2020, 00:59

у пеналду пендубль!

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