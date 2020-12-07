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​«Барселона» предвкушает дуэль Месси и Роналду, не обошлось без намёка

07 Декабря 2020, 18:49,

Depositphotos

Во вторник в рамках заключительного игрового дня на групповой стадии Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Ювентус». Впервые с 2018 года лицом к лицу сойдутся Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Каталонский клуб предвкушает дуэль двух больших футбольных звёзд последних десяти-пятнадцати лет. Клуб опубликовал красочную картинку в Twitter.

Не обошлось без намёка. Если присмотреться к зеркалам, которые находятся на картинке за футболистами, то на зеркале за Месси видно надпись GOAT. Она расшифровывается как «величайший игрок всех времён».

 

Матч между «Барселоной» и «Ювентусом» начнётся восьмого декабря в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Лионель Месси
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