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Куман после травмы Дембеле пожаловался на график

07 Декабря 2020, 18:28,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пожаловался на график после травмы вингера Усмана Дембеле.

«Жалко терять очередного игрока из-за травмы. Это ещё одна причина, по которой я жалуюсь на тяжёлый график. Я не знаю, кто устанавливает расписание матчей, думая об испанских командах. Мы провели пять гостевых игр в девять часов вечера. Если бы мы играли в Лиге чемпионов в среду, это дало бы нам день для восстановления. Но не во вторник», - сказал Куман во время пресс-конференции.

Во вторник, восьмого декабря, «Барселона» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Ювентуса». Игра стартует в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Усман Дембеле
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