Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Роналду высказался о соперничестве с Месси

09 Декабря 2020, 09:38,

Depositphotos

Главная звезда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос о соперничестве с нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.

«Мы принимаем участие в различных церемония награждения уже более десяти лет. Я никогда не рассматривал его как соперника, это все разжигают СМИ. Мы хорошо ладим, если вы зададите такой же вопрос Лионелю, он скажет то же самое», - цитирует португальского бомбардира издание Football-Italia.

Напомним, что на счету 35-летнего португальца пять «Золотых мячей». Что касается Месси, то аргентинский нападающий выиграл шесть аналогичных наград.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Spirit
09 Декабря 2020, 10:32

Достойный ответ!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола