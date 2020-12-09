Роналду высказался о соперничестве с Месси

Главная звезда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос о соперничестве с нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.

«Мы принимаем участие в различных церемония награждения уже более десяти лет. Я никогда не рассматривал его как соперника, это все разжигают СМИ. Мы хорошо ладим, если вы зададите такой же вопрос Лионелю, он скажет то же самое», - цитирует португальского бомбардира издание Football-Italia.

Напомним, что на счету 35-летнего португальца пять «Золотых мячей». Что касается Месси, то аргентинский нападающий выиграл шесть аналогичных наград.