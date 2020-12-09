Куман назвал причины поражения «Барселоны» от «Ювентуса»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о разгромном поражении от туринского «Ювентуса» в рамках шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» на своем поле уступили со счетом 0:3.

«Команде не хватало желания. Мы очень неуверенно начали встречу. В этой игре «Барселона» предоставила сопернику слишком много свободных зон. Мы ни разу не контролировали ход игры в течение 90 минут. Очень неудачно действовали в защите. Матч был проигран в стартовые 30 минут. «Барса» выступила не на своем уровне, соперник значительно нас превзошел», - цитирует голландца пресс-служба УЕФА.

«Барселона» финишировала на втором месте в группе G, а «Ювентус» занял первую позицию.