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Куман назвал причины поражения «Барселоны» от «Ювентуса»

09 Декабря 2020, 09:11,

Global Look Press

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о разгромном поражении от туринского «Ювентуса» в рамках шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» на своем поле уступили со счетом 0:3.

«Команде не хватало желания. Мы очень неуверенно начали встречу. В этой игре «Барселона» предоставила сопернику слишком много свободных зон. Мы ни разу не контролировали ход игры в течение 90 минут. Очень неудачно действовали в защите. Матч был проигран в стартовые 30 минут. «Барса» выступила не на своем уровне, соперник значительно нас превзошел», - цитирует голландца пресс-служба УЕФА.

«Барселона» финишировала на втором месте в группе G, а «Ювентус» занял первую позицию.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Ювентус, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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0
CELTIC FROST
09 Декабря 2020, 09:35

Первая причина -это ты. А вторая - все твои мечты (с)

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