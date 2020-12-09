Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»

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09 Декабря 2020, 00:53,
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Центральный по афише матч шестого тура Лиги чемпионов состоялся в Каталонии. «Барселона» принимала «Ювентус».
|13' Роналду Криштиану (0:1)
|20' Маккенни Уэстон (0:2)
|52' Роналду Криштиану (0:3)
Афиша, конечно, громкая, но турнирного значения особо игра не имела. «Барселона» сейчас совсем не впечатляет, но даже в таком состоянии слабо верится, что тренерский гений Андреа Пирло на «Камп Ноу» обыграет хозяев со счётом 3:0. Именно такой результат нужен туринцам для первого места в группе. В матче второго тура «Барселона» увезла из Турина «сухую» победу – 2:0. А если не бороться за первое место, то смысл теряется совсем. В плей-офф уже вышли оба гранда.
«Барселона» вообще уникальна в этом сезоне. Каталонцы набрали 15 очков в Лиге чемпионов за пять матчей и 14 в Примере за 10. Естественно, это совсем не радует болельщиков. Уверенный выход в плей-офф для Лео Месси, который практически перестал забивать в этом сезоне, достижением не считается. Первое место в группе – отлично. Но самое главное, как каталонцы проявят себя в матчах на выбывание. Тем более, что в этом году со второго места может попасться очень серьёзный соперник.
Роналду против Месси. Повторения афиши ждали давно и, наконец, она воплотилась в жизнь. Впервые за 947 дней сыграли они между собой. Нужно же отметить такую дату? Конечно. За дело взялся КриРо, заработавший (сфолил Араухо) и реализовавший пенальти к 13-й минуте. Но одним быстрым голом «Ювентус» не ограничился. На рубеже временных мерок случилась шикарная комбинация Маккенни – Куадрадо.
Уэстон с дуги штрафной площади отыграл на Хуана, колумбиец в касание набросил на линию вратарской, а Маккенни боковыми «Ножницами» пробил Тер Штегена – 0:2. Породистый гол. Почти сразу проснулся Месси. Лео в одиночестве продрался к штрафной площади соперника и мощно пальнул в «шестёрку» - Буффон в блестящем стиле парировал. Всё-таки, ДжиДжи не стареет. А в важных матчах играет даже лучше.
В раздевалку «Барселона» хотела ответный пенальти получить, но падение Месси арбитра не убедило. Зато на старте второй половины встречи второй пенальти получил «Ювентус». Клеман Ленгле сыграл рукой в борьбе с Маккенни, и рефери снова указал на «точку», а Криштиану Роналду снова реализовал пенальти, пробив аккурат под штангу – 0:3. Теперь уже «Барса» падала с первого места и включилась по полной. Мягкий навес Месси ударом завершает Гризманн, попадая в перекладину. Нет гола. А вот КриРо успел ещё и на хет-трик замахнулся, но Бонуччи забрался в офсайд, а его мяч задел по пути в сетку.
Казалось, что нет и особой интриги в борьбе за первое место, но «Ювентусу» покорился разгром «Барселоны» на «Камп Ноу». Счёт 3:0 позволил подвинуть каталонцев и с первого места в группе. Андреа Пирло и его «Ювентус» при жеребьёвке плей-офф Лиги чемпионов получат более приемлемого соперника.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Барселона, Ювентус
С лягушатником в составе в очередной раз в меньшинстве, как можно было эту бестолочь на Суареса поменять.
Интересно, тот кто писал заголовок статьи, до того как устроиться на эту работу, слышал что нибудь про футбол?
А по игре так уже ничего удивительного , очередное дежавю после Ромы, Ливера и т. д.
Ювентини с победой и более-менее вразумительной игрой! Хоть результат мало на что влиял (какая разница первое или второе место), но побеждать Барсу на Камп Ноу приятно. Впрочем сама Барса совсем не впечатлила - так себе в атаке и никак в защите. Всем, кто критикует Месси в данном матче могу сказать, что несмотря на то, что он явно не в форме, на фоне остальных игроков Барсы он был достаточно убедителен. Как-то так. Forza Juve!
позорно завершили групповую стадию KX. а ведь несколько игр назад было ощущение, что Барса преодолела кризис. ан нет.
некоторые считающие себя остроумами недоумки на ветке матча плевались ядом в сторону Месси, что мол ходит как в штаны наклал. а ведь только Месси и был сегодня заметен в атаке, бил по воротам Буффона. ну ещё и Брайтвайт старался. не свезло. Месси точно во вратаря попадал. а хвалёный петух-лягушатник снова прикинулся шлангом и старался не отсвечивать. отметился парой запоротых моментов. но он же - талант, не то что Месси. его трогать нельзя.
пара защитников центральных снова цирк с конями устроили. сначала один решил пободаться с великой симулянткой, потом второй гандбол устроил в штрафной. и подарили пеналду дубль. дебилы, сэр!
в полузащите тоже было тухловато, но с выходом Пуча игра заметно оживилась. моменты пошли. хотя до гола так и не довели.
очередной тухлый матч с тухлой игрой. когда же уже Барса встанет на путь восстановления? задолбался уже ждать (((
"считающие себя остроумами недоумки" . Окей. Натворили себе кумиров. // Диалога больше не будет. Остывай. Сегодня и МЮ проиграл (за который ты Якобы болеешь))) , печально очень. но я на людей не кидаюсь.
Хоть один луч света в последнее время для Юве. Прыгать на костях негоже - Барса итак играла в не оптимальном составе. Да и сам Юве в последнее время хромает на обе ноги. Но результат действительно порадовал! С опаской, правда, ждал гола Мораты, который могли бы и отменить по привычке, да не срослось.
Как бы то ни было - всех чёрно-белых с победой.
Очередной тупопровокационный или провокационнотупой заголовок от гуру Еврофутбола)
Я скажу так, Месси в этом матче отдал немало острых передач, обыгрывал соперников, Роналду же реализовал свой обычный потенциал в пенальтях)
Футбол больше чем ногопинание. И как бы комментатор не пытался убедить окружающих и самого себя, что мы жили в уникальное время противостояния двух гениев, я скажу что во первых противостояния не было в виду того что пенал (Роналду) не модет противостоять навороченному оганайзеру (Месси). А с другой стороны, это не гении. Что пытался сделать Месси в этом матче. Отдать идеальную абсолютно точную передачу, он брал мяч, придерживал его и думал как бы исполнить. И все. И ничего большего. Как то так.
Вот в одном ты прав - это не гении. Причем, оба.
Ну, естественно Куадрадо вообще никакой ( 3ий по системе гол + пас без учёта этого и матча в серии А прошлого) НО верните Косту адин адин и вообще он всегда виноват.
Вообще молодой активный игрок в центре в лице Кени (они убили) в совокупности с играющим Рэмзи делают Ювентус чуть другим. Однако канадца в силу возраста не хватает на 2 тайма, получаем после замены Ювентус унылый. Бентакуру Рабьё Артуру всё-таки мячики отбирать в опорной зоне, а не созидать. Хотя Артура я бы тоже отметил - отпахал в зоне как чуть ли не Давидс, по воротам ещё бы бил - цены бы не было. Про Барсу сказать нечего - у них свои почитатели, но селекция атас просто. Кто играет в легендарной команде? Пуч или как там его Хуч Зуч, не важно
Как раз таки по Пучу вопросов мало. Концовку прошлого сезона ударно провел, одним из лучших был в той послекарантийной Барсе, многие отмечали. Сейчас получает крупицы времени, а возможно это игрок основы. Не важно, что ты о нем думаешь.
Да не, я не в обиду. У нас тоже МакКени хорош молодой сегодня лучший по мне за первый тайм. С его уходом игра поменялась. Но Юве - это Юве. Барселона же всегда играла в футбол от центра поля давлением. Молодой игрок на этой позиции? Серьёзно? Пирло то поменял на Бентакура. А вас кто по позиции на замену? (не слежу вообще за испанским футболом)
Куман широко ротирует состав, особенно центр поля. Мог выйти и Аленья. Травмированных много, особо и некем было усилить.
я расстроен по составу барсы , думал будет эксперементальный , но опять Месси , наверное все же было давление и все хотели снова увидеть противостояние вечных соперников , кстати было заранее понятно что КР более мотивирован , это его кредо , ну а Барса не смогла настроится .
Когда команда начинает играть на 70-й минуте, то что можно ожидать?
Против совсем разобранной Барсы было не сложно сделать 0-3, особенно для неплохо организованного Юве.
Достали из месяца в месяц нулевые Гризманн и Пьянич. Дест стал показывать свою слабость в атаке. Месси старался и даже получалось, но всё на стадии почти.
Только Буффон сегодня впечатлил.
Дест старался, но Тринкау портил все его начинания. вообще странное приобретение. вроде бы потенциал есть, но мяча он боится. сыгранности в команде очень мало. много потерь на ровном месте, иногда не могут пас друг другу отдать. нет того автоматизма и чутья мяча, что были раньше. Гриз и Пьянич сыграли как минус два. один ожидаемо слился, второй решил подыгрывать своим бывшим.
У Деста, мне кажется, началось проникновение потерянности, которое сейчас является общим для Барсы. Уверенность в дриблинге улетучилась.
да , Буфф просто супер , по Десту претензий нет , он другой когда нет Месси , наверное все же стесняется )))
КР не почувствовал Барсу) xDD
Да какой шок) Это реальность, ее нужно принять. Будем наблюдать за комбинационной Барсой в матчах с середняками. обороны нет, но на гол точно наиграли. Двух цз надо бы брать.
Барса уверенно катится вниз! Что можно было ожидать в игре против Юве, если она не может обыграть слабенький Кадис. А вообще-то, это похоже на то как Куман завалил Валенсию ранее. Неужели история повторяется?
ай дайте куману ышо поработац а гному подольше поиграц - ведь начинаеца самая веселуха! )))
Ща вылезет Алекс и начнет ныть что обыграли по пенальти). Всех ювентини с победой. Пирло красава!
Тише. Там сейчас решается вопрос быть или не быть, любить сегодня плакатик с кумиром-аргентинцем или нет)