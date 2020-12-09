Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»

Центральный по афише матч шестого тура Лиги чемпионов состоялся в Каталонии. «Барселона» принимала «Ювентус».

Афиша, конечно, громкая, но турнирного значения особо игра не имела. «Барселона» сейчас совсем не впечатляет, но даже в таком состоянии слабо верится, что тренерский гений Андреа Пирло на «Камп Ноу» обыграет хозяев со счётом 3:0. Именно такой результат нужен туринцам для первого места в группе. В матче второго тура «Барселона» увезла из Турина «сухую» победу – 2:0. А если не бороться за первое место, то смысл теряется совсем. В плей-офф уже вышли оба гранда.

«Барселона» вообще уникальна в этом сезоне. Каталонцы набрали 15 очков в Лиге чемпионов за пять матчей и 14 в Примере за 10. Естественно, это совсем не радует болельщиков. Уверенный выход в плей-офф для Лео Месси, который практически перестал забивать в этом сезоне, достижением не считается. Первое место в группе – отлично. Но самое главное, как каталонцы проявят себя в матчах на выбывание. Тем более, что в этом году со второго места может попасться очень серьёзный соперник.

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Роналду против Месси. Повторения афиши ждали давно и, наконец, она воплотилась в жизнь. Впервые за 947 дней сыграли они между собой. Нужно же отметить такую дату? Конечно. За дело взялся КриРо, заработавший (сфолил Араухо) и реализовавший пенальти к 13-й минуте. Но одним быстрым голом «Ювентус» не ограничился. На рубеже временных мерок случилась шикарная комбинация Маккенни – Куадрадо.

Уэстон с дуги штрафной площади отыграл на Хуана, колумбиец в касание набросил на линию вратарской, а Маккенни боковыми «Ножницами» пробил Тер Штегена – 0:2. Породистый гол. Почти сразу проснулся Месси. Лео в одиночестве продрался к штрафной площади соперника и мощно пальнул в «шестёрку» - Буффон в блестящем стиле парировал. Всё-таки, ДжиДжи не стареет. А в важных матчах играет даже лучше.

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В раздевалку «Барселона» хотела ответный пенальти получить, но падение Месси арбитра не убедило. Зато на старте второй половины встречи второй пенальти получил «Ювентус». Клеман Ленгле сыграл рукой в борьбе с Маккенни, и рефери снова указал на «точку», а Криштиану Роналду снова реализовал пенальти, пробив аккурат под штангу – 0:3. Теперь уже «Барса» падала с первого места и включилась по полной. Мягкий навес Месси ударом завершает Гризманн, попадая в перекладину. Нет гола. А вот КриРо успел ещё и на хет-трик замахнулся, но Бонуччи забрался в офсайд, а его мяч задел по пути в сетку.

Казалось, что нет и особой интриги в борьбе за первое место, но «Ювентусу» покорился разгром «Барселоны» на «Камп Ноу». Счёт 3:0 позволил подвинуть каталонцев и с первого места в группе. Андреа Пирло и его «Ювентус» при жеребьёвке плей-офф Лиги чемпионов получат более приемлемого соперника.