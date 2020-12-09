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Сестра Роналду опубликовала картинку, на которой Месси стоит на коленях перед Криштиану

09 Декабря 2020, 22:49,

Depositphotos

Сестра звёздного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Эльма Авейру после победы туринской команды в гостях у «Барселоны» со счётом 3:0 опубликовала картинку в Instagram. На ней Лионель Месси стоит перед Роналду на коленях.

«Мой король. Лучший на свете. Гордость моей жизни», - таким текстом Эльма сопроводила картинку.

 

Напомним, во вторник «Ювентус» разнёс «Барселону», благодаря чему занял первое место в своей группе Лиги чемпионов. Роналду на «Камп Ноу» отметился дублем, дважды реализовав пенальти.

Стоит отметить, что Эльма Авейру регулярно делает публикации о величии своего любимого брата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Эльма Авейру
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Комментарии (4)
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0
jUMPER
09 Декабря 2020, 23:39

Эльма Авейру явно не дружит с головой...))) Весь гнев фанов Месси перекроет её инстаграм фекалиями...)))
«Мой король. Лучший на свете. Гордость моей жизни» ??? продолжение следует...)))

0
Underdog
09 Декабря 2020, 23:23

Маразм

1
ингерман
09 Декабря 2020, 23:12

ай.. перебор.. это от отсутствия ума.. уверен - кришти вряд ли это одобряец.. походу картинка скоро самоликвидируеца.. )))

0
pol-black
09 Декабря 2020, 22:57

дура несусветная.

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