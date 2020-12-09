Сестра Роналду опубликовала картинку, на которой Месси стоит на коленях перед Криштиану

Сестра звёздного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Эльма Авейру после победы туринской команды в гостях у «Барселоны» со счётом 3:0 опубликовала картинку в Instagram. На ней Лионель Месси стоит перед Роналду на коленях.

«Мой король. Лучший на свете. Гордость моей жизни», - таким текстом Эльма сопроводила картинку.

Напомним, во вторник «Ювентус» разнёс «Барселону», благодаря чему занял первое место в своей группе Лиги чемпионов. Роналду на «Камп Ноу» отметился дублем, дважды реализовав пенальти.

Стоит отметить, что Эльма Авейру регулярно делает публикации о величии своего любимого брата.