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Роналду забил на «Камп Ноу»

08 Декабря 2020, 23:21,

Global Look Press

В центральном матче вторника в Лиге чемпионов играют «Барселона» и «Ювентус». Соперники оспаривают первое место в группе. Также это противостояние памятно тем, что в первый раз за 947 дней друг против друга играют лучшие футболисты современности Лионель Месси и Криштиану Роналду. Португалец забил же на 13-й минуте поединка, заработав 11-метровый штрафной удар, затем сам же его и исполнил.

Напомним, что раньше Месси и Роналду встречались гораздо чаще, ведь выступали в лидирующих испанских командах - «Барселоне» и «Реале».

«Ювентусу» для выхода на первое место в группе нужно забивать не менее трех голов, при этом разница мячей должна быть +2 и больше в его пользу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Лионель Месси
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