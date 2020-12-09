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«Барселона» уступила дома в группе Лиги чемпионов впервые после матча с «Рубином»

09 Декабря 2020, 12:48,

Евро-Футбол.Ру

Каталонская «Барселона» принимала туринский «Ювентус» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась разгромным поражением подопечных Рональда Кумана со счетом 0:3.

Стоит отметить, что «сине-гранатовые» потерпели фиаско в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов впервые после встречи с казанским «Рубином» в октябре 2009-го года. Тогда российский коллектив одержал победу со счетом 2:1.

Благодаря успеху на «Камп Ноу» итальянский клуб опередил «Барселону» и финишировал на первом месте в квартете G. «Сине-гранатовые» вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второй строчки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Ювентус
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Комментарии (2)
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0
White_Shark
09 Декабря 2020, 13:00

Чудное время было, когда Бекиевич возил чемпионскую Барсу Пепки, которая еле ноги унесла из Казани))

0
Roni06
09 Декабря 2020, 13:23

Это была случайность...

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