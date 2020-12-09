«Барселона» уступила дома в группе Лиги чемпионов впервые после матча с «Рубином»

Каталонская «Барселона» принимала туринский «Ювентус» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась разгромным поражением подопечных Рональда Кумана со счетом 0:3.

Стоит отметить, что «сине-гранатовые» потерпели фиаско в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов впервые после встречи с казанским «Рубином» в октябре 2009-го года. Тогда российский коллектив одержал победу со счетом 2:1.

Благодаря успеху на «Камп Ноу» итальянский клуб опередил «Барселону» и финишировал на первом месте в квартете G. «Сине-гранатовые» вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второй строчки.