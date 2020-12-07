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​Куман высказался о дуэли Месси и Роналду

07 Декабря 2020, 16:47,

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу предстоящей дуэли Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Это фантастика, что два футболиста так долго находятся на топ-уровне. На мой взгляд, это лучшие футболисты последних десяти-пятнадцати лет. Это отличный комплимент для них.

Месси и Роналду разные, но у них невероятная статистика по голам, хет-трикам, победам. Неправильно говорить, кто лучше, потому что они оба невероятны. Я восхищаюсь ими обоими, потому что они подарили нам много прекрасных вечеров с отличными голами и титулами. Надеемся, что мы сможем насладиться ими завтра вечером», - сказал Куман на пресс-конференции.

Роналду против Месси: как это было
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Рональд Куман
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